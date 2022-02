On n'a pas «LVMH» les cochons ensemble !

Qui ne connaît pas Bernard Arnault ? En France, pour ainsi dire, personne. Difficile de passer inaperçu lorsqu’on est première fortune de l’Europe avec une richesse qui s’élève à près de 157 milliards d’euros. Grand patron du groupe de luxe LVMH, Bernard Arnault sait cultiver son image de passionné d’art, de généreux donateur et d'amateur de piano. Puisqu’on vous dit que c’est un homme calme et réfléchi, discret et peu médiatique, avec ses petits yeux bleus, c’est un homme parfait.

Et puis... Bernard Arnault est de chez nous ! Né à Roubaix, ayant fait ses premières armes à Croix, le multimilliardaire est venu nous faire l’honneur d’inaugurer le campus Jean Arnault (le nom de son père), le 9 juillet dernier. Entre grandes pompes et entre-soi familial, ce campus est une extension de l’Edhec situé dans l’ancien siège de Férinel (la boîte à papa). Dans son geste philanthropique, Arnault réalise ici une double opération, dorer sa com’ et retrouver ses racines, à moins que ce ne soit pour revisiter le lieu du crime... Retour sur les origines et l’odyssée du premier capitaliste de France.

Inutile de vous dire qu’on n'était pas invité.es. Ce 9 juillet 2021, la rue Louis Pluquet coincée entre Croix et le Parc Barbieux est barricadée. Le gratin est important, Bernard Arnault, sa femme, ses cinq héritier.es, mais aussi Brigitte Macron, « Première dame », Bruno de Pampelonne, président de "l’Association" EDHEC Business School, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et Régis Cauche, Maire de Croix. Au programme, Madame Macron fait sa com’ pour « LIVE » (L’Institut des Vocations pour l’Emploi) qui partagera le campus avec l’EDHEC et des « incubateurs de start-up ».

Chacun.e y va de son petit discours et de sa storytelling : « Au départ j’avais un partenariat avec LVMH qui dessinait mes robes pour les soirées officielles, on a voulu faire ensemble autre chose que de la couture. » Financé à 100 % par LVMH, l’institut LIVE, dont Brigitte Macron est la présidente s’occupera d’une soixantaine d’élèves qui ont des « parcours compliqués ». En Mère Thérésa, la femme d’Emmanuel Macron indique même qu’elle donnera de sa personne en dispensant « elle-même un cours de culture générale une fois par mois à Roubaix ». Comment être contre ? « L’objectif, c’est qu’à la sortie ils aient un emploi, une formation ou qu’ils créent leur entreprise ». Peut-être qu’être touché.e par la grâce donnera un coup de pouce, « la première dame a échangé avec chacun des élèves présents sur leur projet professionnel1». Bien maigre tout de même est la stratégie de la soudaine bienfaitrice dont l’époux met au même moment en application la réforme de l’assurance chômage et qui nous a gâté de ses petites phrases : « Il faut des jeunes Français qui aient envie de devenir milliardaires », « si j'étais chômeur, je n'attendrais pas tout de l'autre, j'essaierais de me battre d'abord », jusqu’à la fameuse « je traverse la rue, je vous en trouve ! » (du travail).

Traverser la rue

Pour Bernard Arnault, la storytelling est aussi de mise. « C’est ici, en 1920, que mon grand-père a fondé sa petite start-up », merci pour l’anachronisme. La maison en face, c’était d’ailleurs celle de ses grands-parents jusqu’en 1967, où il a grandi, avant de déménager pour devenir les voisins directs de Gérard Mulliez, chemin de la Vacquerie dans le très cosy quartier Beaumont.

Arnault nous replonge dans son enfance et dévoile en filigrane son objectif. Regarder derrière pour mieux voir devant. Bernard Arnault s’inscrit comme toute la bourgeoisie sur ses terres. À 72 ans, la succession approche un peu plus pour ses 5 rejetons et il faut donc continuer à inculquer les valeurs familiales de ses aïeux. « Le Campus Jean Arnault est un hommage à mon père et à nos racines entrepreneuriales à Roubaix. C’est ici même que mon grand-père et mon père ont construit les fondations de ce qui est devenu aujourd’hui l’un des premiers groupes industriels européens. En créant ce Campus en partenariat avec l’EDHEC et LIVE, je souhaite rester fidèle aux valeurs de travail, d’audace et de persévérance, si chères aux familles d’entrepreneurs du Nord. » Même si Bernard Arnault possède un des plus grands yachts du monde, qu’il possède de multiples villas et châteaux, jamais vous ne verrez celui-ci au volant d’une grosse cylindrée, ni siroter un cocktail sur son île privée des Bahamas. Ne lui parlez pas de luxe, il préfère vanter des « produits durables, de meilleure qualité2». Tout est question de point de vue : ne parlez pas d’optimisation fiscale, préférez retourner le problème, LVMH c'est « le groupe qui paie le plus d’impôts » et « l’un des groupes qui créent le plus d’emplois en France ». À critiquer vous risquerez de tomber dans des « théories anti-entreprises ».

Et il faut le reconnaître, Bernard Arnault applique avec justesse le charme discret de la bourgeoisie du Nord : toujours avoir l’air d’être au travail, jamais d’extravagances, ni de démonstration des signes extérieurs de richesse, montrer qu’on mérite plus qu’on hérite.

Et bien oui, parce qu’avant tout Bernard Arnault est un millionnaire qui est devenu milliardaire. Et qu’il ne doit pas sa fortune qu’à la force de son poignet. La réputation du plus grand groupe de luxe mondial a été quelque peu entachée par son PDG. De l’entreprise familiale à la saga Arnault, le chemin n’a pas toujours été très serein. Tout l’art de Bernard Arnault est de construire une image pianiste paisible bien loin de ses sournoises roublardises. Un bref retour historique sur le parcours de celui qui dit « vous n’entrez pas dans une entreprise anonyme, vous entrez dans une famille3 » est nécessaire pour rendre un peu justice aux laissé.es pour compte d’une bourgeoisie incapable, prédatrice et sans limite qui ne sème derrière elle que des désastres sociaux pour mieux s’étaler dans des classements absurdes et destructeurs.

