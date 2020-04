Logement : On fait le Bilan !

« Tu verras, Wazemmes, c'est populaire »

Si la gentrification est bien plus avancée aujourd'hui à Wazemmes qu'à Moulins, c'est que le mouvement s'y est engagé beaucoup plus tôt. La carte du milieu montre que dès 1999, au nord-ouest, deux îlots sont majoritairement peuplés par des cadres et professions intermédiaires. Pour Wazemmes, Lille 2004 a donc plutôt été un accélérateur que le véritable déclencheur du remplacement des classes populaires par des couches sociales bien plus aisées.

À Moulins la dynamique s'installe bien plus tardivement. Les opérations impulsées par la mairie Mauroy dans la décennie 1990 avec le déménagement de la fac de droit ont échoué à y attirer les étudiant.es et les classes moyennes. C’est par la place du Carnaval que les cadres et professions intermédiaires font réellement leur entrée dans la population moulinoise, avec l'opération « Résidence du Soleil intérieur » qui remonte à... 2004 (tiens, tiens...) ! Arrivent ensuite la résidence Land'Art, la Maison Folie, le Flow, le nouveau marché b(i)obo de la place Vanhoenecker et le collège Miriam Makeba en 2015 avec sa classe à horaires aménagés musique et le Concert d'Astrée en résidence permanente. Il aura donc fallu les efforts combinés de la ville, l'Union européenne et la Fédération des promoteurs constructeurs du Nord, qui au passage fait partie des principaux financeurs de l' « œuvre d'art » de la Place du Carnaval au nom obscur : « InfraMoulins le chemin lumineux ».



Dans les deux quartiers, les derniers bastions populaires sont sur les emplacements des principales tours et barres HLM construites dans les années 60 et 70 : Magenta-Fombelle et Charles Six à Wazemmes, le groupe Marcel Bertrand le long du boulevard de Strasbourg, le groupe Belfort du côté de la Porte de Valenciennes à Moulins et, dans une moindre mesure, la Filature et la résidence Trévise rue Jean Jaurès. Autant d'îlots de résistance, et donc de possibles lignes de front, à la puissante lame de fond de la gentrification.