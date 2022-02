Lille contre Zemmour : rejoignez les manifestations du 5 février

Samedi 5 février, le candidat polémiste à l'élection présidentielle se rend à Lille pour tenir son troisième meeting de campagne. C'est la deuxième fois que l'homme raciste se rend à Lille en quelques mois : une nouvelle occasion de mesurer l'antifascisme à Lille, car de nombreuses organisations et collectifs appellent à se mobiliser contre la banalisation des vieilles idées que ce vilain individu traîne avec lui. Rendez-vous à 11h00 pour un rassemblement place de la République, en présence de Mme Aubry et de tout le gratin socialiste. Rendez-vous aussi à 13h30 pour une manifestation antifasciste au départ de la Porte de Paris.

En premier lieu, 11h00 place de la République. SOS Racisme appelle à un rassemblement statique : « Non à Zemmour. Non au racisme. Contre les idées racistes et mortifères de l'extrême-droite. » Ce groupe qu'on avait un peu oublié vu sa proximité avec le pouvoir « socialiste » s'est fait remarquer pour son intervention au premier meeting de Zemmour à Villepinte en décembre 2021. Quelques militant.es venu.es exprimer « pacifiquement » leurs idées se sont retrouvé.es sauvagement agressé.es par les milices ultra-violentes à la botte du candidat (entre autres, les « Zouaves Paris », groupuscule ultra-nationaliste qui a été bercé trop près du stade*, « dissous » par Darmanin depuis). Pour SOS Racisme, c'est l'occasion de prendre sa revanche. Le PS local, incarné en les figures de Martine Aubry, Lille en commun, le PCF, l'UNEF et d'autres organisations étudiantes socialo-centristes, ainsi que la France Insoumise, Les Verts, la Ligue des Droits de l'Homme et Nous Toutes appellent à rejoindre cette manifestation de rejet du racisme zemmourien.

En second lieu, 13h30 à la Porte de Paris. Plusieurs organisations et corps autonomes de la métropole appellent à une manifestation antifasciste : « Lille contre Zemmour ». Parmi les organisations qui appellent, on retrouve l'Union Communiste Libertaire, Solidaires, la CGT (UL Tourcoing et le SÉLA), la FSE, les Jeunes Communistes, Youth For Climate, le CSP59, La Jeune Garde, l'Action Antifasciste NP2C, L'Offensive, Lille Insurgée ainsi qu'une assemblée antifasciste autonome. Cette initiative plus « populaire » a pris quelques jours pour se cristalliser sous cette forme. Il faut dire que les organisations de gauche locales peinent à surmonter 2 années de covid, 5 années de répression féroce et 10 années de montée du fascisme. Mais elle (re)met enfin de nombreuses personnes derrière la même banderole, on ne peut que s'en réjouir.

Pas de doute, ce samedi sera mouvementé. Accrochez-vous si vous êtes de sortie !

* Lire « Qui sont les Zouaves, le « groupuscule de combat » derrière le lynchage des militants de SOS Racisme », Streetpress, 01/02/2022.