Lille : surveillance et malveillance

LES CHIFFRES 10ème C’est la place qu’atteindra Lille dans les villes avec le plus d’agent.es de police municipale, actuellement en 13ème position. Bien loin de Nice et son armée de 455 agent.es, un modèle de sécurité et de démocratie. 3500 € C’est le coût mensuel d’un.e agent.e de la municipale de Béthune (avec 24 policier.es, ça fait 1M par an). 50 flics supplémentaires à Lille coûterait donc 2 millions par an à la ville de Lille. 2700 C’est le nombre de policier.es dans la circonscription de Lille (env. 500.000 habitant.es). Si c’est le même coût que la municipale de Béthune, ça fait quand même 113 M d’€ par an, et seulement pour les salaires ! Qui c’est qui coûte un pognon de dingue ? 25,7 et 39,2 Mds d’€ C’est le budget annuel (respectivement) des ministères de l’Intérieur et des Armées. Ils se voient augmenter d’1 et 1,7 Mds d’euros cette année. À eux seuls, ils représentent près de 17 % des dépenses totales de l’État (385 Mds d’euros sur l’année 2021).