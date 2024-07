Carte des droites extrêmes de Lille et alentours

Carte à télécharger, imprimer, diffuser !

Macron, Spillebout, Darmanin et ses chiens dans une carte des fachos ???

Nous en avons discuté, et ce choix nous pertinent. Cette carte regroupe individus et collectifs fascisant s de Lille et alentours. On juge que sans pour autant être de sombres fascistes aussi dangereux que le RN ou les gangs néo-nazis, leur contribution à la situation dramatique actuelle n'est pas négligeable et résulte d'un déplacement de la fenêtre d'Overton de longue haleine, d'une banalisation de l'extrême droite et de tout ce qui la constitue.

Si le parti ReNaissance se donne une figure de lutte Républicaine contre les extrêmes, en proclamant dissolution sur tentative de dissolution écolos radicaux et antifas (Soulèvement de la Terre, GALE...) fafs (Génération Identitaire, la Citadelle, le GUD...), il ne s'agit que d'un jeu médiatique symbolique dont les conséquences réelles sont questionnables. Le comité du 9-Mai ( C9M ) défile tranquillement avec des croix celtiques dans les rues de Paris quand les manifestations pour la Palestine sont gazées. Les médias tournent à plein régime dans leur propagande bourgeoise et nationaliste. Macron sert les mains de tous les dictateurs de cette planète. L'entretien du capitalisme et de l'Etat fait inexorablement éclore le fascisme.

En second plan, c'est un macronisme toujours plus à droite qui transparait. C'est Macron qui ne fait pas appel à voter contre l'extrême-droite en cas d'opposition avec la NUPES en 2022. Macron qui enchaine les sorties transphobes et racistes pour agrandir son électorat et récupérer des droiteux. Macron qui demande à Zemmour une note sur l'immigration. S'il n'a pas été condamné pour viol, ce même Darmanin a continuellement diffusé son sexisme sur les médias à coup de "Calmez-vous Madame". Darmanin qui juge Le Pen "trop molle" dans sa lutte contre l'immigration et l'insécurité. Ce gouvernement qui nous a habitué à la présence de la Police partout, des plans Vigipirate . Ce gouvernement néocolonial qui envoie ses forces de police réprimer la révolte des kanaks. Ce gouvernement qui a rédigé la loi Immigration, la loi sécurité globale, la loi Kasbarian-Bergé anti-squat, la loi Travail. Ce gouvernement qui a régné par l'autoritarisme le plus absolu ; dans le sang des gilets jaunes et des blessés de Saint-Soline ou les condamnations hardcore des révoltés pour Nahel ; qui a normalisé l'usage anti-démocratique de la République en multipliant les 49.3. Et c'est finalement Macron qui ouvre les portes de l'Assemblée Nationale au RN quand l'extrême droite fait un score historique. Alors oui, ces enfoiré · es et tous ceux qui appliquent leur consignes méritent leur place ici.

Et s'il faut encore insister sur la police et l'armée : c'est d'abord un repère à membres de l'extrême droite, à l'aise dans une ambiance surchargée de virilisme et de nationalisme et qui parfois profitent de leurs privilèges pour commettre des violences policières atroces, pour fournir les armes qui nourrissent les attentats à venir ou les coups d'Etat. Mais il faut aussi prendre en considération LA violence de la police. Celle qui est quotidienne, normalisée, la force légitime de la milice du capital. Qui peut rester neutre politiquement quand son travail consiste à appliquer des mesures, si elles ne sont fascistes, tout du moins proto-fascistes? Qui peut conserver son humanité quand son travail consiste à mettre des amendes à des SDF, foutre des immigré ·e s à la rue, tabasser des manifestant ·e s, protéger des biens en dépits des gens, tuer des soldats ennemis? Il n'y a pas besoin de s'appeler Hanna Arendt pour voir la banalité du mal que renforce chaque jour l'activité policière, chez ce l lui qui la commet, comme chez ce lle ux qui en sont témoins ou la subissent. Il n'y pas de bon policier et il n'y en aura jamais.

Autres ressources :