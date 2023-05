Réunion publique du journal La Brique au Café Citoyen

Rendez-vous au Café Citoyen ce vendredi 19 mai 2023 pour une réunion publique du collectif de La Brique.

La Brique est un journal local de critique sociale produit par un collectif qui s'organise horizontalement.

Nous organisons un moment d'échange et de débat convivial : quel est le rôle d'un média libre, alternatif et local face à une presse aux ordres et une bourgeoisie décomplexée ?

Organisons-nous pour une information qui nous ressemble. Ramène tes questions, tes idées, tes carnets à dessin et tes potes.