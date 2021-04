Parution du livre des 14 ans de La Brique

Retrouvez notre bouquin

dans les librairies de Lille et au Café Citoyen



14 ans de critique sociale

On avait prévu de faire un bouquin pour fêter les dix ans de La Brique. L’autogestion et l’horizontalité prenant un certain temps, ce bouquin sort donc en réalité pour fêter nos 14 ans d’existence. Il a fallu réunir le plus de monde possible autour de ce projet, faire appel aux ancien.nes, motiver les nouveaux.elles et puis surtout mettre tout le monde d’accord.

On a épluché l’intégralité de la soixantaine de numéros pour en extraire la quintessence et la substantifique moelle journalistique et artistique de notre beau canard. En plus d’articles emblématiques et des illustrations magnifiques ressortis des archives, on a résumé et réactualisé ce que distille La Brique depuis sa création : ses analyses, ces combats contre la gentrification de Lille, les violences policières, le sexisme, l’écologie…

Au final, on est plutôt fier.es de vous présenter notre livre, un magnifique objet de 400 pages, dont un tiers de dessins, pour donner à voir une autre histoire de Lille. L’indispensable pour toutes celles et ceux qui aiment cette ville ou qui la détestent. Pour toutes celles et ceux qui veulent découvrir ou redécouvrir son histoire, ses enjeux, son patronat local, ses élites économique et politiques, ses scandales mais aussi ses luttes, ses résistances et sa vitalité militante. Le premier tirage est uniquement pour notre public lillois et il n'est qu'à 15 balles, c’est moins cher que tout les 60 numéros réunis. Vous le trouverez dans les bonnes librairies, sous le manteau, en dépôt dans des endroits copains. Pas la peine de le chercher sur Amazon.

Livre disponible dans plusieurs librairies lilloises (soutenez vos libraires) : Meura, L'affranchie, La Lison, La Chouette, Les Lisières, Le Bateau Livre, Biglemoi (Fives).



Prix : 15 euros

Si vous souhaitez commander le livre, la livraison est effectuée par nos soins (gratuitement) dans Lille / Fives / Hellemmes / Bois Blancs / Faches-Ronchin.



Au delà de cette zone géographique, vous pouvez le commander pour 21€00 en Colissimo ou 18€50 en Mondial Relay.

Pour tout abonnement ou réabonnement au journal (voir page Abonnez-vous), le livre est à 10€00 !



Pour résumer, voici un tableau (prix variable selon le mode de livraison) :

Commande Livre + Abonnement "précaire" + Abonnement "Classico" + Abonnement "Soutien" x1 "Sans pub & sans pitié" 15 € 10 € 10 € 10 € Livré chez vous (Lille & environs) 0 € 0 € 0 € 0 € Livré chez vous en Colissimo

6 € 5 € 5 € 0 € Livré dans un Point Relay

3 € 50 3 € 3 € 0 € + Abonnement (10 numéros) - 17 € 25 € 40 € (ou plus) Total à régler

15 € / 18 € 50 / 21 € 27 € / 30 € / 32 € 35 € / 38 € / 40 € 50 € (ou plus)

Payement par chèque à l'ordre de LES AMIS DE LA BRIQUE ou par virement. Pour tout renseignement, contactez-nous sur Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. (remplacer les ** par @)