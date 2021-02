Game of Pangolin

Nouveau jeu de l'oie d'extrême circonstance, adapté aux dures nécessités de la vie sous l'état de guerre et d'urgence sanitaire. Le jeu de l'oie se joue avec deux dés, ce jeu se joue par infortune avec un seul. Il n'y a guère que les prévoyant.es et celleux ayant accès à d'obscurs fonds de tiroirs qui aient les moyens aujourd'hui d'en avoir deux, donc un c'est déjà bien. En conséquence, il n'y aura que 31 cases au lieu de 63 comme il est communément admis.





Le joueur ou la joueuse incarne le pangolin (absolument pas responsable de la présente situation rappelons-le). Remarque : avant de lancer le premier, seul, malheureux et unique dé, on conviendra des amendes que l'on paiera lors des accidents de la route. Si votre pouvoir d'achat est bas ou nul, et votre PEL en PLS : vous pouvez les négocier en corvées quotidiennes (ménage, cuisine, etc.) Les accidents coûtent une amende à celui ou celle qui n'a pas su les éviter

Voir l'image originale