Camembert Rose Révolutionnaire

Une idée de cadeau « révolutionnaire »

Révolution

Notre ami et très ancien compagnon de Brique, Florent Grouazel a sorti chez Actes Sud/l'An 2 le premier tome d'un travail colossal consacré à la Révolution Française. Grouazel nous avait déjà régalé de ses épatantes créations notamment pour les unes des n°45 (« Circulez, y'a rien à voir ») et n°47 (« Luuuuutte! »). Florent avait débuté ce travail il y a fort longtemps et le résultat est sans appel, il est génial. Accompagné de Yoann Locard, les deux dessinateurs nous ont pondu 300 pages rafraîchissantes sur les débuts de la Révolution. S'il est une période trouble et difficile encore a interpréter dans son entièreté, c'est bien celle là et le résultat est bien plaisant tant esthétiquement qu'historiquement. Bien loin de la vision un peu larmoyante du film Un peuple et son roi réalisé par Pierre Schoeller, la BD vous embarque auprès d'actrices et d'acteurs parfois très éloignés des événements qui ont fait la Révolution telle qu'on la connaît. L'ambiance est tout de suite prenante et donne des éléments qui ne peuvent laisser indifférents. Bien loin des livres poussiéreux ou des idées simplistes qu'on se fait sur la Révolution, ce coup de frais issu d'un travail de recherche et d'argumentation palpable vous laissera en haleine du début jusqu'à la fin.

Révolution, tome 1 : Liberté, par Florent Grouazel et Younn Locard, éd. Actes Sud/L'An 2, 336 p.

Un projet à suivre

Law, les ancien.ne chanteur.se des Dykes Sbires (nous avons tou.tes en mémoire le tube "J'aurais voulu kinguer ma mère"), se lance dans un projet de, hum, "rap érotique queer", accompagnée du DJ Berlin et de Robi aux choeurs. Déjà deux dates au compteur et bien d'autres à venir. Précipitez-vous !

Décoloniser les arts à Lille

La compagnie lilloise, La Générale d'Imaginaire a organisé la première manifestation de décolonisons les arts à Lille en septembre dernier. Ce projet à l'initiative de Leila Cukierman, Gerty Dambury et Françoise Vergès vise à sensibiliser sur les discriminations racistes dans le monde du spectacle. Cette première initiative en appelle d'autres.