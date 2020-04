Camembert Rose

TV shows, feuilletons et séries

The loudest voice.

(USA, 7 x 60 min)

L'ascension et la chute du magnat de Fox News, Roger Ailes, rendu célèbre non seulement pour avoir fondé l'un des plus influents médias ultra-réac, mais surtout par son comportement de vrai connard avec ses employées femmes. Belle série à charge sur fond d'époque #MeToo, Russel Crowe méconnaissable et flippant à souhait. Et, on jubile que la « plus forte voix » dans la pièce se fasse - mais alors bien - couper la parole.

The morning show.

(USA, 20 x 60 min)

Coquette autre série sur la férocité du monde des « TV shows », ici une matinale très télévisée. Pour l'occase, Jennifer Anniston le dispute à Reese Witherspoon, deux présentatrices que pas tout oppose, et là encore, les rapports de travail entre hommes et femmes sont au cœur de la trame. Bien que les rapports de pouvoir s'y dessinent très bien, c'est politiquement plutôt timide.

Hindafing.

(RFA, 12 x 45 min)

Le maire d'un bled de la Bavière d'aujourd'hui, complètement sous amphets, menteur et corrompu à bloc, et l'histoire très drôle de ses déboires et magouilles, dans une Allemagne rurale traversée de plein fouet des problèmes contemporains. Si l'accent bavarois ne vous a jamais fait rire, essayez ça.

Mytho.

(Fr, 6 x 40 min)

Une femme de la quarantaine croule sous la charge mentale de sa famille, qui ne voit même plus son travail domestique. Alors elle va mentir, et s'inventer un cancer. Mise en scène un peu hâtive, dialogues pas oufs, presque à tâtons... mais quelques bonnes idées : un gosse en transition de genre, un patron con mais philosophe, une copine sorcière, un facteur gâté, une coiffeuse pas chien. Et Marina Hands, touchante.

Our boys.

(Isr, 10 x 50 min)

Juin 2014, trois ados, juifs israéliens, disparaissent. D'immenses rassemblements religieux implorant leur retour sont massivement télévisés. Quelques jours après avoir découvert leurs corps, un jeune musulman, Mohammed Abou Khdeir, est retrouvé brûlé vif. La meilleure série d'espionnage à jeter un coup de projo très accusateur sur la politique colonialiste suicidaire de l'État hébreu. À saluer.

Peepoodo & the super fuck friends.

(Fr, 18 x 5 min)

Comique et très malin petit strip animé qui se penche sur les méandres de nos sexualités, leurs pannes, leurs joies. Peepoodo, son copain Kevin et leur amie, le Docteur Lachatte, vont tout nous expliquer. S'ils se baladent à poil, c'est que c'est plus marrant. En voilà, de l'éducation. Bien qu'indiquée « série éducative pour les enfants de plus de 18 ans », on aurait bien fait de voir ça ado-e-s. On aurait, sans doute, gagné un peu de temps.

(la série has been de la saison)

Sex education.

(GB-USA, 8 x 45 min)

Pour celles et ceux qui auraient jadis loupé American Pie, pourquoi pas. Pour quiconque a passé onze ans, ça n'enfonce qu'une porte déjà largement ouverte.

Bertoni, pour 43000 stéradians