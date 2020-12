Une étincelle suffit à mettre le feu à toute la place

Les samedis 21 et 28 septembre, deux rassemblements contre la loi « sécurité globale » à Lille. Si les jours raccourcissent, on dirait bien que l’envie de déconfiner les colères est là. Nous avions envie de revenir sur les événements qui ont principalement consisté en des prises de parole de différents collectifs plus ou moins institués (plutôt plus que moins).

Nous étions plusieurs milliers, ce samedi 28 novembre, à se réunir contre la loi « Sécurité Globale » sur la place de la République. « La République » ? Disons plutôt, pour paraphraser Trotski, leur république et la nôtre. La place est judicieusement placée sous le regard de la statue du maréchal Faidherbe, massacreur colonial (1). De l’autre côté, nous étions pourtant réuni.es, au-delà de nos nombreuses divergences politiques, afin de sauver ce que république peut signifier pour nous : la capacité de prendre part aux affaires politiques, celle de lutter pour nos droits fondamentaux, individuels et collectifs.

Saïd Bouamama, représentant du FUIQP (Front uni des immigrations et des quartiers populaires), dont le discours provoque le départ de Martine Aubry, rappelle ainsi la nouvelle disposition exigeant des universitaires qu’ils et elles mènent leurs recherches conformément aux « valeurs républicaines » : le flou (décidément…) entourant cette notion constitue la porte ouverte à un contrôle de la recherche universitaire par les politiques. Patrick Kanner nous offre un interlude comique : croyant pouvoir se lancer dans des envolées révolutionnaires (sa jeunesse passée à combattre au côté du Che nous avait jusqu’ici échappé), il est reconnu par la foule, qui le place face à ses contradictions (dans la vraie vie, Kanner était ministre PS de Valls pendant la Loi Travail) et achève piteusement son discours par un éloge de Martine Aubry, « défenseure des droits humains », qui provoque l’hilarité. L'orateur de LO (Lutte Ouvrière) suggère cette évidence : si le gouvernement proclame une loi permettant de dissimuler la répression, c’est avec l’intention d’en user ; la répression massive et sauvage des contestations à venir est donc à l’ordre du jour. Bernalicis de LFI, dans un discours un peu moins « la police avec nous » que son compère Adrien Q. la semaine précédente, la joue un peu plus finement : les crimes policiers, affirme-t-il, déshonorent l’ensemble des flics.

La suite de la journée démarre sur les coups de 13h30, alors que le syndicat Solidaires entre dans le ring pour prêter son matériel prolétarien de sonorisation : un peu moins puissant que celui de la CGT pour une place trois à quatre fois plus remplie. Malgré des interventions intéressantes (gilets jaunes, le collectif Selom Matisse, Solidaires, puis encore la FI et encore LO), la voix ne porte pas jusqu’à l’autre bout de la place qui bouillonne déjà. Une femme prend, en dernier, la parole pour invectiver la foule de sortir de sa torpeur lancinante. Il ne faut pas une minute de plus pour que la foule s’exécute.

Une semaine avant, le samedi 21 novembre, dans le soleil de 11h, une jolie foule avait déjà bravé le confinement à l'appel de la Ligue des droits de l'Homme. La veille, la répression des journalistes et des militant.es réuni.es devant une Assemblée Nationale barricadée avait donné un aperçu désagréable de l'avenir : brutalisant toute personne en train de filmer, la polisse avait bien pris soin de montrer qu'elle n'attendait même pas que les lois répressives soient votées avant de les appliquer. La LDH (Ligue des Droits de l’Homme), organisatrice du rassemblement, avait montré que ceux-ci sont mis à mal dans notre pays (voir, au hasard, l’article 9 : « Nul ne peut être détenu arbitrairement »). L'Internationale des journalistes, dans une intervention fleuve (resservie telle quelle une semaine après...), avait rappelé que les journalistes précaires sont les premier.es concerné.es par le projet de loi. L'heure avait été à la convergence des luttes : une représentante d'Amnesty International nous avait interpelé ( on se comprend hein ) sur celles et ceux qui nous protègent sans être de la police (syndicats, associations, manifestant.es), suivie par une représente de La Cimade rappelant que les violences policières sont aussi les conséquences des politiques de non-accueil dans ce pays. Ainsi à Calais, où un membre de la communauté érythréenne a récemment été touché par un tir de LBD au visage. Le SAF (Syndicat des Avocats de France) avait suivi, appelant à s'opposer à la future loi sur le séparatisme (désormais « loi confortant les principes républicains ») qui menace la liberté d'association.

Après ces deux week-ends de mobilisation, nous gardons tout de même des motifs de satisfaction. Nous avons porté un coup au gouvernement. L’ampleur des mobilisations, dans un contexte pourtant si difficile, était inattendue : plus de 140 000 personnes en France selon la police (qui a plutôt tendance à minimiser, d'après une source dans les Renseignements territoriaux). L’unité du mouvement, en cette circonstance, est un atout : nous ne nous faisons aucune illusion sur les partis et organisations qui croient au compromis, mais nous aurons besoin de toutes les forces dans cette lutte. Plus généralement, les ministres les plus réactionnaires du gouvernement, ceux de la police et de l’éducation, ainsi que le Préfet de Paris, sont touchés par des scandales. À l’étranger, la réputation internationale de Macron est ternie. On commence à voir poindre l’idée d’une nouvelle candidature de droite républicaine en la personne de Mme Hidalgo. Comme disait Mao Zedong, « un grand chaos règne sous le soleil, la situation est donc excellente ».

Macron a beau nous promettre l’éternité de l’Enfer Centriste (« toujours ensemble dans le consensus »), il semble irrémédiablement embarqué dans son destin de candidat de l’extrême-droite en 2022. Il ne reviendra pas en arrière de lui-même, il n’essaiera pas de nous rejouer le coup de l’illusion moderniste. La journée d’hier l’a montré, nous pouvons pourtant le faire céder sur certains points. Dans cette situation, le moindre recul de sa part devra être considéré comme une victoire pour nous. Nous n’aurons pas tout, pas pour l’instant, mais à nous de leur arracher le plus de choses. À nous de faire nôtre la maxime de Blanqui (nous la tenons de LO, ce samedi, comme quoi…) : « qui a du fer, a du pain ». (3)

Assez parlé, et place aux actes, car la Préfecture n’interdira pas plus longtemps la manifestation d’une colère explosive contre l’État sécuritaire et son monde identitaire. Rendez-vous samedi 5 décembre à la Porte de Paris, dès 13h30 !