Des batons dans les rayons de la MEL

Notice La carte présente une sélection de chantiers envisagés par la MEL, ou en cours de réalisation. Ils sont en majeure partie issus du second Plan Local d’Urbanisme (PLU2). C’est dans le cadre de cette procédure que se cristallisent certaines contestations locales. Lors du vote des projets en décembre 2019, des projets ont été amendés, voire rejetés, sur la base de ces oppositions exprimées. D’autres mobilisations ont été menées en dehors du cadre imposé, par des associations et collectifs déterminés. La carte n’est pas exhaustive, elle ne prent notamment pas en compte les chantiers de rénovation issus de l’ANRU (Agence Nationale de la Rénovation Urbaine), auxquel il faudrait consacrer une carte entière. A noter également que les territoires situés au Sud-Sud-Ouest de la Métropole ne sont pas mentionnés. Ayant été intégrés à la MEL en janvier 2020, ils rejoignent le PLU avec retard et leurs projets n’ont pas encore été formalisés.